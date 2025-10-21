Trapper arrestato a Varese da Baby Gang a Simba La Rue | quando il gangsta rap diventa realtà

Il frontman della 167Gang, Mattia Oliverio in arte ‘The Future’ è solo l’ultimo dei trapper arrestati. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia di Varese, con l’operazione ‘Note stonate’, il cantante sarebbe a capo di un gruppo di spacciatori attivi nei boschetti di Malnate e a loro avrebbe fornito armi e supporto – gli avrebbe portato anche la cena – per le notti da trascorrere nella zona. La 167 Gang è un duo musicale composto dai rapper The Future e Master, entrambi originari di Malnate, in provincia di Varese. I due, classe 1995 e 1997, sono molto conosciuti sulla scena della musica trap e hanno raggiunto oltre 200 milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trapper arrestato a Varese, da Baby Gang a Simba La Rue: quando il gangsta rap diventa realtà

