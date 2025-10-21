Trap e pistole nei boschi tra Varese e Como | 19 arresti c’è anche il leader della 167 Gang

Trap, armi e droga: è lo scenario emerso dall’operazione "Note Stonate" della polizia di Varese, culminata martedì con 19 ordinanze di custodia cautelare. Secondo gli inquirenti, tra i destinatari del provvedimento figura anche il frontman della 167 Gang.L’operazione "Note Stonate"L’indagine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il trapper con la passione per le pistole e qualche trascorso giudiziario ha assistito all'ultima partita della squadra di A2 Vai su Facebook

Rondo da Sosa, il trapper a bordo campo per la Blu Basket. Giallo sul ruolo - X Vai su X

Droga e musica trap, 19 ordinanze cautelari a Varese - I poliziotti della Squadra mobile di Varese, con l’operazione denominata “Note stonate”, hanno eseguito 19 ordinanze cautelari di cui 11 in carcere e 8 con obbligo di dimora nelle ore notturne e prese ... poliziadistato.it scrive

Armi e droga: l’inchiesta sulla band trap “167 Gang“ di Malnate che controllava lo spaccio nei boschi - Le indagini partite da un arresto di pusher nei boschi al confine con Vedano Olona che ha portato alla luce un grande giro di cocaina e hascisc. Riporta varesenews.it

Spaccio nei boschi e musica trap, 19 arresti nel Varesotto - (ANSA) – VARESE, 21 OTT – La polizia di Stato di Varese sta eseguendo dalle prime ore di questa mattina 19 misure di custodia cautelare a carico di soggetti italiani e stranieri accusati, a vario tito ... Si legge su msn.com