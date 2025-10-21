Trap e droga blitz della polizia | 19 persone arrestate c' è anche il frontman di 167 Gang

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trapper, armi e droga. Il binomio si è materializzato ancora una volta in un'operazione della polizia di Varese, che martedì mattina ha eseguito in tutto 19 ordinanze di custodia cautelare. Arrestato il cantante di Gang 167I protagonisti, tra i quali ci sarebbe anche il frontman di una band trap. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

