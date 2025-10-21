Trap armi e cocaina tra Varese e Como | 19 arresti tra loro il leader della 167 Gang

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trap, armi e droga: è lo scenario emerso dall’operazione "Note Stonate" della polizia di Varese, culminata martedì con 19 ordinanze di custodia cautelare. Secondo gli inquirenti, tra i destinatari del provvedimento figura anche il frontman della 167 Gang.L’operazione "Note Stonate"L’indagine. 🔗 Leggi su Quicomo.it

