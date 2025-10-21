Tramvia il gioco si fa duro Nel 2026 la fase tosta ‘Giro-piazza’ off limits Sosta pronti gli sconti

Firenze, 20 ottobre 2025 – “ Due corsie per ogni senso di marcia» è la frase che più spesso viene ripetuta per spiegare i nuovi cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli che intaccano piazza Beccaria e che quindi sono visti con preoccupazione da parte dei fiorentini. Ci siamo dunque: parte il cosiddetto cantiere C2, quello di piazza Beccaria, che avrà una intensificazione dopo Natale e che prevede alcune agevolazioni grazie al lavoro tra Comune e Firenze Park, come il dimezzamento delle tariffe per gli automobilisti che lasciano l’auto al parcheggio di piazza Alberti (da 2 euro a 1 euro l’ora con pagamento tramite l’App Bmove). 🔗 Leggi su Lanazione.it

