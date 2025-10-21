Tram sul deposito di Borgo Panigale i tetti diventano verdi

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tetti del futuro deposito del tram di Borgo Panigale diventano verdi.?Nei giorni scorsi è iniziata la semina dell’erba su circa 6.500 metri quadrati di coperture, primo passo verso la realizzazione di 8mila metri quadrati complessivi di prato pensile che copriranno le strutture del nuovo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

