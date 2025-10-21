Tragico incidente sulla strada Jonio-Tirreno | due morti e un ferito

Reggiotoday.it | 21 ott 2025

Due morti e un ferito trasportato in elisoccorso dal 118 in ospedale. È questo il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 682 Jonio Tirreno.  A causa del sinistro, fa sapere l'Anas, è provvisoriamente chiuso il tratto in prossimità del chilometro 35,150, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

