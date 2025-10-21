Tragico incidente sulla strada Jonio-Tirreno | due morti e un ferito

Due morti e un ferito trasportato in elisoccorso dal 118 in ospedale. È questo il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada statale 682 Jonio Tirreno. A causa del sinistro, fa sapere l'Anas, è provvisoriamente chiuso il tratto in prossimità del chilometro 35,150, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragico incidente ferroviario a Trecate: un giovane morto, due feriti gravi. Traffico treni in tilt - facebook.com Vai su Facebook

+++TRAGICO INCIDENTE STRADALE TRA AUTO E BUS SULLA 598 A MARSICO NUOVO: UN MORTO E UN FERITO+++ - X Vai su X

Tragico incidente sulla Jonio-Tirreno a Gioiosa Ionica: ci sono vittime [VIDEO] - Coinvolti un pullman e un’automobile, la dinamica è ancora in corso di accertamento. Riporta reggiotv.it

Scontro mortale sulla Ionio Tirreno tra un pullman e un'auto: una vittima e due feriti - È di due vittime e di un ferito grave il bilancio del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada di grande comunicazione ... Si legge su msn.com

Tragico schianto sulla Ionio-Tirreno, auto finisce sotto un bus: almeno due vittime - Tragico impatto frontale sulla superstrada Ionio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria: il bilancio delle vittime e dei feriti, però, non è ancora definito ... Da quicosenza.it