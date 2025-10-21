Tragico incidente sulla Jonio-Tirreno | tre vittime nello scontro tra auto e pullman

Il dramma nel Reggino. Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre, lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel territorio di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Nel violento impatto frontale tra un' autovettura e un pullman di linea, hanno perso la vita tre persone. Due delle vittime sono morte sul colpo, mentre la terza è deceduta in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni disperate. Le prime ricostruzioni. L'incidente sarebbe avvenuto tra gli svincoli di Gioiosa Ionica e quello della nuova SS 106, nel cuore della Locride.

