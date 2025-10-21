Tragico incidente a Gioiosa Ionica | tre morti nello scontro tra un’auto e un pullman

Reggio Calabria, 21 ottobre 2025 – È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Ionio-Tirreno, vicino allo svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto si è scontrata frontalmente con un pullman per cause ancora da accertare. Le tre vittime viaggiavano tutte sulla vettura. Si tratta di marito e moglie, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), e di un terzo passeggero, Domenico Massa, 44 anni. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragico incidente a Gioiosa Ionica: tre morti nello scontro tra un’auto e un pullman

