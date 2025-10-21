Tragedia sui binari a Trecate | era un 18enne il ragazzo travolto dal treno

Novaratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato identificato ufficialmente il giovane che ha perso la vita ieri sera, lunedì 20 ottobre, nella stazione di Trecate investito da un treno.Si tratta di un 18enne, di origine egiziana, residente in Lombardia. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale Maggiore di Novara, dove saranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

