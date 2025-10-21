Tragedia in Umbria perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | morto un senigalliese

21 ott 2025

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, lungo la E45 da Terni in direzione di Perugia. Poco prima delle 13 e per cause in corso di accertamento, un Suv dell'Alfa Romeo, condotto da un uomo, è uscito di strada, impattando contro il guard rail per poi finire nella scarpata adiacente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

