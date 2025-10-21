Tragedia in Umbria perde il controllo dell' auto e finisce fuori strada | morto un senigalliese

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, lungo la E45 da Terni in direzione di Perugia. Poco prima delle 13 e per cause in corso di accertamento, un Suv dell'Alfa Romeo, condotto da un uomo, è uscito di strada, impattando contro il guard rail per poi finire nella scarpata adiacente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

44enne #muore sotto il #trattore a #Liè https://umbriaon.it/44enne-muore-sotto-il-trattore-a-lie/… #Umbria #Foligno #tragedia #incidenteagricolo #vigilidelfuoco #carabinieri - X Vai su X

Tragedia in Umbria: morto per un improvviso malore Gianni Colangeli, fratello di Marinella una delle 29 vittime della valanga. Gianni era andato questa mattina con la moglie per assistere alla prima udienza del processo d’appello bis. Stasera alle 22.30 i fatti - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia alle Celle. Perde il controllo e si schianta in moto. Muore a 48 anni - In sella al motorino stava percorrendo via XXIII Settembre 1845 in zona Celle arrivando dal centro storico ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Carpegna, vacanza finisce in tragedia: perde il controllo della moto e la coppia vola sull'asfalto, muore una giovane. Ferito il compagno - Viaggiavano in sella a una moto quando all'improvviso la due ruote ha sbandato e la coppia è finita rovinosamente a terra. Lo riporta corriereadriatico.it

Tragedia sfiorata in Autostrada. Paletto sfonda il parabrezza del bus. Autista-eroe mette in salvo i turisti - Indagini della polizia stradale di Orvieto per ricostruire la dinamica del ... Lo riporta msn.com