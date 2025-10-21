Tragedia Bagnaia un dolore immenso | paddock sconvolto
Bagnaia sta vivendo un momento davvero molto duro: il pilota della Ducati è alle prese con un grande dolore, purtroppo non può farci nulla. Anche il weekend sul circuito di Phillip Island si è rivelato un vero e proprio incubo per Pecco Bagnaia. Dopo il disastro in Indonesia è arrivato un altro enorme flop: il pilota della Ducati ha concluso il suo fine settimana in Australia senza raccogliere nemmeno un punto, proprio come già accaduto a Mandalika. Nella Gara Sprint il due volte campione del mondo ha chiuso addirittura al penultimo posto, davanti al solo Michele Pirro. Bagnaia ha provato a cercare il riscatto nel Gran Premio ma è caduto a tre giri dalla fine mentre tentava una complicatissima rimonta. 🔗 Leggi su Sportface.it
