Tragedia Bagnaia un dolore immenso | paddock sconvolto

Bagnaia sta vivendo un momento davvero molto duro: il pilota della Ducati è alle prese con un grande dolore, purtroppo non può farci nulla. Anche il weekend sul circuito di Phillip Island si è rivelato un vero e proprio incubo per Pecco Bagnaia. Dopo il disastro in Indonesia è arrivato un altro enorme flop: il pilota della Ducati ha concluso il suo fine settimana in Australia senza raccogliere nemmeno un punto, proprio come già accaduto a Mandalika. Nella Gara Sprint il due volte campione del mondo ha chiuso addirittura al penultimo posto, davanti al solo Michele Pirro. Bagnaia ha provato a cercare il riscatto nel Gran Premio ma è caduto a tre giri dalla fine mentre tentava una complicatissima rimonta.