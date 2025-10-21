Tragedia al Tg5 morto giovane un volto importante del telegiornale di Canale 5 | lutto a Mediaset

Una notizia improvvisa e dolorosa ha colpito la redazione del Tg5 e, più in generale, tutto il mondo dell'informazione televisiva italiana. A lasciare sgomenti è la scomparsa di uno dei professionisti più stimati di Canale 5, figura di riferimento all'interno del telegiornale guidato da Clemente Mimun. Il giornalismo italiano perde non solo un volto storico, ma anche un uomo che per decenni ha contribuito, con passione e discrezione, al racconto della realtà. Il dolore, oggi, attraversa tutti i corridoi di Mediaset. Lutto al Tg5, il telegiornale di Canale 5 piange uno dei suoi volti più importanti.

Tragedia in stazione, treno travolge tre giovani: un morto e due feriti Sul posto le forze dell’ordine per le indagini del caso Vai su Facebook

Lutto al Tg5, è morto Claudio Fico: il ricordo commosso di Mimun e della redazione Mediaset - Clemente Mimun: “Un professionista straordinario e un amico vero da oltre trent’anni”. laprovinciadivarese.it scrive

Claudio Fico, morto vicedirettore del Tg5: aveva 63 anni. La battaglia contro la malattia - E' morto stanotte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Secondo msn.com