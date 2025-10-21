Tragedia a scuola le cade una finestra addosso | collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni Si indaga
Una collaboratrice scolastica è deceduta quattro giorni dopo essere stata vittima di un incidente all'interno di un istituto comprensivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Si chiamava Sandra Pena, aveva appena 14 anni: la bambina si è tolta la vita a Siviglia dopo aver denunciato più volte episodi di bullismo a scuola. Una tragedia che scuote la Spagna. I suoi genitori hanno chiesto che la foto di Sandra sia condivisa affinché il - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia in #Indonesia: crollo di una scuola, 3 vittime e quasi 40 dispersi - https://ilmetropolitano.it/2025/09/30/tragedia-in-indonesia-crollo-di-una-scuola-3-vittime-e-quasi-40-dispersi/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Tragedia a scuola, le cade una finestra addosso: collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni. Si indaga - Una collaboratrice scolastica è deceduta quattro giorni dopo essere stata vittima di un incidente all'interno di un istituto comprensivo. Lo riporta orizzontescuola.it
Alassio, le cade addosso una finestra a scuola. Bidella muore dopo tre giorni - Dopo l’incidente accaduto venerdì, Maria Boschetto non sembrava grave: è stata visitata in ospedale e dimessa. Secondo ilsecoloxix.it
Alunno 17enne con autismo cade dalla finestra della scuola, il docente di sostegno andrà a processo: non doveva lasciarlo solo - Ci sono aggiornamenti sul caso di un alunno di diciassette anni, con autismo, che è caduto dalla finestra della sua scuola, nel maggio del 2024. Come scrive tecnicadellascuola.it