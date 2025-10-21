Tragedia a scuola le cade una finestra addosso | collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni Si indaga

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una collaboratrice scolastica è deceduta quattro giorni dopo essere stata vittima di un incidente all'interno di un istituto comprensivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tragedia scuola cade finestraTragedia a scuola, le cade una finestra addosso: collaboratrice scolastica muore dopo 4 giorni. Si indaga - Una collaboratrice scolastica è deceduta quattro giorni dopo essere stata vittima di un incidente all'interno di un istituto comprensivo. Lo riporta orizzontescuola.it

tragedia scuola cade finestraAlassio, le cade addosso una finestra a scuola. Bidella muore dopo tre giorni - Dopo l’incidente accaduto venerdì, Maria Boschetto non sembrava grave: è stata visitata in ospedale e dimessa. Secondo ilsecoloxix.it

tragedia scuola cade finestraAlunno 17enne con autismo cade dalla finestra della scuola, il docente di sostegno andrà a processo: non doveva lasciarlo solo - Ci sono aggiornamenti sul caso di un alunno di diciassette anni, con autismo, che è caduto dalla finestra della sua scuola, nel maggio del 2024. Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Scuola Cade Finestra