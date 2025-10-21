Tragedia a Roma Bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di circa 11 anni è caduto questa mattina dalla finestra di un bed and breakfast a Roma. È accaduto in zona Tiburtina. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

tragedia a roma bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade

© Tv2000.it - Tragedia a Roma. Bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade

