Tragedia a Roma Bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade

Un bambino di circa 11 anni è caduto questa mattina dalla finestra di un bed and breakfast a Roma. È accaduto in zona Tiburtina. Soccorso, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Tragedia a Roma. Bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade

