ABBONATI A DAYITALIANEWS Il crollo del muro e la corsa disperata in ospedale. Non ce l’ha fatta Nicodemo, il bimbo di 8 anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro avvenuto sabato scorso a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il piccolo è morto nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove era stato trasferito d’urgenza in elicottero. Le condizioni del bambino erano apparse fin da subito critiche, e nonostante il lavoro incessante dei medici, non è stato possibile salvarlo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore e sgomento in tutta la comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Gioia Tauro: muore il piccolo Nicodemo travolto dal crollo di un muro, aveva solo otto anni