Tragedia a Gioia Tauro | muore il piccolo Nicodemo travolto dal crollo di un muro aveva solo otto anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il crollo del muro e la corsa disperata in ospedale. Non ce l’ha fatta Nicodemo, il bimbo di 8 anni rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro avvenuto sabato scorso a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il piccolo è morto nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove era stato trasferito d’urgenza in elicottero. Le condizioni del bambino erano apparse fin da subito critiche, e nonostante il lavoro incessante dei medici, non è stato possibile salvarlo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore e sgomento in tutta la comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
CROLLA UN MURO A GIOIA TAURO E TRAVOLGE TRE FRATELLINI, MUORE UNO DEI GEMELLI DI 8 ANNI Il sindaco: «Tutta la città attonita e sconvolta si stringe al dolore della famiglia Zito. Di fronte a una tragedia inaccettabile» https://www.calabriainchie - facebook.com Vai su Facebook
Gioia Tauro in lutto: muore uno dei tre fratellini travolti dal crollo di un muro - Una tragedia ha scosso la comunità di Gioia Tauro: un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava con i suoi due fratellini. Lo riporta notizie.it
Morte del piccolo Nicodemo Zito, la sindaca di Gioia Tauro: «Proclameremo il lutto cittadino, è la tragedia di tutti» - «È accaduto davanti agli occhi dei genitori, una scena che nessuno dovrebbe mai vivere» ... Segnala corrieredellacalabria.it
Dramma a Gioia Tauro, è morto il bambino di 8 anni ferito nel crollo di un muro - Gioia Tauro è letteralmente sotto shock per la morte, avvenuta poco fa, del gemellino di 8 anni che nella giornata di ieri ha avuto un drammatico incidente (il crollo di un muro) mentre giocava con i ... Scrive strettoweb.com