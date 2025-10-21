Traffico Roma del 21-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Buonasera da poco riaperta via di Torrevecchia chiusa in precedenza per un intervento dei vigili del fuoco tra via Montebruno e via Marcello provenzale Restano incolonnamenti nella galleria Giovanni XXIII verso la Trionfale E sulla stessa Trionfale fino al San Filippo Neri lunghe code anche su via della Pineta Sacchetti dalla galleria Giovanni XXIII fino a via Francesco Marco ancora intenso il traffico su via del Foro Italico con code da Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria oggi e domani per il cybertech Europe 2025 in corso al centro congressi La nuvola è chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo del centro viene deviato verso il viadotto della Magliana ulteriori chiusure interessano tutta zona inevitabili ripercussioni al traffico sul viadotto della Magliana sulla via del mare è lungo la via Laurentina lavori notturni sul percorso Urbano della A24 tra le 22 e le 6 resterà chiuso tratto tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni nella stessa fascia oraria chiudere anche via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale tutto il traffico proveniente dalla Salaria sarò Dunque deviato su viale Tor di Quinto è ancora per lavori notturni oggi e domani sempre dalle 22 alle 6 chiusura del Ponte dell'Industria nelle due dire come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
