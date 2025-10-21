Luceverde Roma Buonasera rallentamenti e code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Flaminia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla 24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud code sulla Flaminia Salaria rispettivamente da via dei Due Ponti al Raccordo ed a via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti su via del Foro Italico Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria se sta situazione sulla tangenziale est con cuore da via Tiburtina via Prenestina in direzione di San Giovanni per un incidente Code in Piazza di Porta San Giovanni all'altezza di via Emanuele Filiberto incidente anche sulla Nomentana con incolonnamenti da viale Regina Margherita a Viale XXI Aprile ancora per incidente la polizia locale Ci Segnala la chiusura momentanea di Giovanni Zanardini da via Nomentana in direzione di via Michelangelo Tilli e oggi e domani al centro congressi la nuvola dell'EUR il cybertech Europe 2025 chiusa pertanto la foro Colombo tra Largo Pella all'altezza di Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito vietato anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante come sempre per i dettagli di queste altre notizie di consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2025 ore 18:30