Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni Forti le ripercussioni alla traffico quando lunghe code a partire dalla galleria Giovanni XXIII e fino all'uscita obbligatoria di via Nomentana per un altro incidente code su via Nomentana da viale Regina Margherita a Viale XXI Aprile oggi e domani per il cybertech Europe 2025 in corso al centro congressi la nuvola dell'EUR chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana divieto di transito anche da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in direzione del centro attenzione alla segnaletica deviate Inoltre 26 linee di bus fiori notturni oggi e domani resterà chiuso il ponte dell'Industria nelle due direzioni nella fascia oraria 20 26 attenzione alla segnaletica ancora per lavori notturni sempre dalle 22 alle chiuderà la tangenziale est tra viale Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII verso via Trionfale tutto il traffico proveniente dalla Salaria sarà Dunque deviato su viale Tor di Quinto https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2025 ore 16:30