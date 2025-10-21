Traffico Roma del 21-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa la Colombo tra campi della Roma Fiumicino e piazzale venticinque marzo 1957 per un evento a centro congressi la nuvola dell'EUR sono in vigore limitazioni alla sosta ad ampio raggio in zona euro il traffico in arrivo da centro e deviato verso il viadotto della Magliana sono deviate le linee bus è chiuso il capolinea bus di Fermi e le linee sono trasferite a Piazzale dell'Agricoltura e alla stazione metro Laurentina questa sera all'Eur dalle 18 manifestazione di protesta nei pressi della fermata Metro EUR Palasport In contemporanea collevento sulla tecnologia Cyber che si svolge alla nuvola fino alle 20 possibili deviazioni o limitazioni per le linee 73 38712 779 e 780 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

