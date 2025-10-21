Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nella zona Nord segnarono code sul tratto Urbano della A24 in direzione tangenziale est e rallentamenti sulle consolari cazziata l'aria e Flaminia in direzione centro traffico intenso sulla Tuscolana tra il raccordo è la Togliatti all'Eur per un evento a centro congressi La nuvola è chiusa la Colombo tra le rampe della Roma Fiumicino e piazzale venticinque marzo 1957 da ieri all'Eur sono in vigore limitazioni alla sosta ad ampio raggio e traffico in arrivo dal centro e deviato verso il viadotto della Magliana sono degli eventi 6 linee bus è chiuso il capolinea bus di Eur Fermi le linee sono trasferite a Piazzale dell'Agricoltura e alla stazione metro Laurentina chiusa la stazione EUR Fermi della metro B B1 su disposizione delle autorità traffico intenso infine sulla Pontina tra Castel Romano e la Colombo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2025 ore 11:30