Traffico Roma del 21-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra Prenestina e ti cena ed ancora tra salario e Cassia bis trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale all'Eur oggi e domani mercoledì 22 ottobre il centro congressi la nuvola ospiterà il cybertech Europe 2020 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella all'altezza di Viale America è il bivio per la Roma Fiumicino il traffico e arrivo dal centro inviato verso di viadotto della Magliana traffico vietato anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo ad eccezione del trasporto pubblico inevitabile la formazione di coda in entrata a Roma sia sulla Cristoforo Colombo che sulla via Pontina prestare attenzione alla segnaletica dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul

