Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e doppia code anche sulla carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo all'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale traffico in coda tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico stessa situazione tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni traffico incolonnato sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria conclude tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale all'Eur oggi e domani mercoledì 22 ottobre il centro congressi la nuvola ospiterà il Cyber Europe 2025 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella all'altezza di Viale America è l'uscita per la Roma Fiumicino appena arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito vietato anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo ad eccezione di trasporto pubblico prestare attenzione alla segnaletica dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2025 ore 07:30