Luceverde Lazio Buonasera spostamenti penalizzati dalla maltempo sta Infatti piovendo su diverse aree della regione è un invito in più a moderare la velocità prudenza anche per il vento sta soffiando forte in particolare sulla Roma Civitavecchia tra Civitavecchia nord del Aurelia a Roma per un incidente code sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del ancora sul percorso Urbano della A24 per lavori notturni tra le 22 e le 6 resterà chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est nelle due direzioni contestualmente chi viene dalla tangenziale est non potrei mettersi sulla A24 in direzione del raccordo segnaliamo che sempre a Roma è stata da poco riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa in precedenza per un incidente avvenuto in direzione di San Giovanni mi ricordo infine che ha l'euro oggi e domani mercoledì 22 ottobre il centro congressi la nuvola ospita il cybertech Europe la Cristoforo Colombo e pertanto chiusa tra Largo Perla altezza Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana sito vietato anche in direzione del centro da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo inevitabile la formazione di coda in entrata a Roma sia sulla Cristoforo Colombo sia sulla via Pontina Vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-10-2025 ore 17:30