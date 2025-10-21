Traffico Lazio del 21-10-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del Lazio spostamenti Tuttavia penalizzati da piogge sparse accompagnata da vento forte su di te aree del territorio all'Eur oggi e domani mercoledì 22 ottobre il centro congressi la nuvola ospiterà il cybertech Europe 2025 modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante chiusa la Cristoforo Colombo tra Largo Pella all'altezza di Viale America e le rampe per la Roma Fiumicino il traffico in arrivo dal centro viene deviato verso il viadotto della Magliana transito vietato anche direzione centro tra piazzale venticinque marzo 1957 viale dell'Umanesimo ad eccezione del trasporto pubblico inevitabile la formazione di code in entrata a Roma sia sulla Cristoforo Colombo che sulla via Pontina prestare attenzione alla segnaletica possibili rallentamenti per lavori sulla via Salaria fino alle 17 di oggi tra Antrodoco sigillo nelle due direzioni provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura tra Tina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per fine ottobre

