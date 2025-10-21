Traffico di droga ed estorsioni in Salento | 20 arresti

Una maxioperazione antidroga è in corso dalla notte in provincia di Lecce. I carabinieri del comando provinciale della compagnia di Gallipoli coordinati dal colonnello Andrea Siazzu, stanno eseguendo 20 misure cautelari, 10 delle quali in carcere nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di gestire la rete dello spaccio di stupefacente nei territori di Nardò e Galatone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

