Tradizionale Castagnata di Pentema con vino musica e balli popolari
Il Gruppo Sportivo Ricreativo di Pentema organizza domenica 26 ottobre la tradizionale Castagnata di Pentema, frazione di Torriglia. A partire dalle 14:30, distribuzione di caldarroste e vino, accompagnati da musica e balli popolari.Il borgo festeggia in attesa della trentesima edizione del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Castagnata missionaria al Santuario! Domenica 19 ottobre i nostri seminaristi hanno dato una mano alla tradizionale castagnata missionaria organizzata per sostenere le missioni carmelitane in Centrafrica . Una giornata di festa, solidarietà e preghiera, - facebook.com Vai su Facebook
Tradizionale Castagnata di Pentema con vino, musica e balli popolari - Il Gruppo Sportivo Ricreativo di Pentema organizza domenica 26 ottobre la tradizionale Castagnata di Pentema, frazione di Torriglia. Come scrive genovatoday.it