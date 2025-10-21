Tradizionale Castagnata di Pentema con vino musica e balli popolari

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Sportivo Ricreativo di Pentema organizza domenica 26 ottobre la tradizionale Castagnata di Pentema, frazione di Torriglia. A partire dalle 14:30, distribuzione di caldarroste e vino, accompagnati da musica e balli popolari.Il borgo festeggia in attesa della trentesima edizione del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tradizionale castagnata pentema vinoTradizionale Castagnata di Pentema con vino, musica e balli popolari - Il Gruppo Sportivo Ricreativo di Pentema organizza domenica 26 ottobre la tradizionale Castagnata di Pentema, frazione di Torriglia. Come scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizionale Castagnata Pentema Vino