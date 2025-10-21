Traditi gli impegni sulla sicurezza | i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra

La manovra continua a creare malumori. Ai mugugni interni al centrodestra, diviso sulla cedolare secca, le pensioni e banche, ora si aggiunge anche la denuncia dei sindacati militari, della Polizia e dei Vigili del fuoco che criticano aspramente la mancanza nella bozza della legge di Bilancio – definita “vergognosa” e “inaccettabile” – di risorse per il comparto sicurezza e difesa, nonostante le numerose promesse del governo. La realtà è che mancherebbero i fondi per rafforzare gli organici, la formazione del personale, i mezzi, i contratti e le pensioni. Per sedare gli animi è dovuto intervenire il ministro della Difesa Guido Crosetto, convinto che i fondi per il comparto militare ci saranno, anche se i militari aspettano ancora dal 2021 il famoso “aumento di trenta euro lordi” in busta paga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Traditi gli impegni sulla sicurezza”: i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra

