Tra Putin-Trump nessun vertice a breve Il presidente Usa prende tempo | Non voglio sprecare un incontro con lui

«Non voglio perdere tempo, non voglio sprecare un incontro». Con queste parole Donald Trump ha risposto alle domande sull’ipotesi di un faccia a faccia con Vladimir Putin che, almeno per ora, sembra destinato a non concretizzarsi. «Vediamo che succede», ha aggiunto il presidente americano secondo. «Non ho ancora preso una decisione». Per poi aggiungere: «Deciderò nei prossimi giorni». Nessun vertice in vista. Un alto funzionario della Casa Bianca, citato dalle agenzie internazionali, ha confermato che non ci sono piani per un incontro «nell’immediato futuro» tra i due leader. Una frenata significativa, considerando che appena cinque giorni fa, durante una lunga telefonata, Trump e Putin avevano ipotizzato un nuovo vertice a Budapest entro due settimane. 🔗 Leggi su Open.online