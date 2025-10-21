Tra le montagne che hanno ispirato Avatar e l'ascensore più alto del mondo ecco il Parco di Zhangjiajie

Il Parco di Zhangjiajie è davvero un luogo che sembra sospeso tra cielo e terra. Ci sono pilastri di roccia immensi, foreste caratteristiche, un ponte di vetro e l'ascensore più alto del mondo. Un posto davvero suggestivo, che ha saputo impressionare l'immaginario del regista James Cameron ha tal punto da creare le montagne di Pandora, il mondo di Avatar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

