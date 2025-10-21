Tra i teenager più fumo elettronico psicofarmaci e gioco E il gioco d’azzardo ai livelli più alti di sempre
Consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica quasi ai massimi storici, riguardando il 12% degli studenti nell’ultimo anno (16% tra le ragazze e 7,5% tra i ragazzi), con l’alcol che si conferma un elemento centrale nella socialità giovanile in Italia, mentre i livelli del consumo di cannabis sono più bassi rispetto al passato; gioco d’azzardo ai livelli più alti di sempre, con quasi 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
