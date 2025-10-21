Tra drammaturgia e sperimentazioni filosofiche si apre il weekend di Crisalide Festival

Sabato 25 e domenica 26 ottobre proseguono gli appuntamenti del Crisalide Festival. Al Teatro Felix Guattari il pomeriggio di sabato (alle 18.30) si apre con un incontro di approfondimento sui quaderni di Antonin Artaud dal titolo “A. Artaud. Questo corpo è un uomo”, a cura di Lucia Amara. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

