Totò e le anime della sanità | viaggio tra storia e acque antiche
Nel tempo in cui Napoli si riempie di luci, preghiere e profumi per ricordare i suoi defunti, ci addentriamo nel cuore del Rione Sanità, dove la vita pulsa tra vicoli stretti e balconi fioriti, e la morte diventa racconto, memoria, teatro.Tra palazzi nobiliari e colori popolari, cammineremo nelle.
Lucidare un teschio come fosse un caro ricordo. Questa scena, impossibile da immaginare oggi, era quotidiana nel Cimitero delle Fontanelle di Napoli. Nel cuore del Rione Sanità riposa un ossario di 40.000 anime. Le epidemie che devastarono la città – la p