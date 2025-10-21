Toscana allarme alcol tra i giovani | cresce il consumo soprattutto tra le ragazze
L’alcol torna a preoccupare la Toscana. Un numero crescente di giovani, soprattutto ragazze, fa uso abituale di bevande alcoliche e ammette di essersi ubriacato almeno due volte nella vita. Il fenomeno, in continuo aumento, rappresenta una sfida non solo sanitaria ma anche sociale, mentre le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
L'Azienda ASL Toscana Sud Est lancia l'allarme truffa per mettere in guardia i cittadini della zona - facebook.com Vai su Facebook
Parco industriale di #Rosignano: l’allarme della @FEMCATOSCANA: “Dopo le notizie su tagli e chiusure annunciati da @INEOS in Germania e Regno Unito c’è profonda preoccupazione anche per il nostro territorio e per l’intero comparto #chimico” - X Vai su X
Allarme alcol tra i giovani: in Toscana le ragazze bevono di più - Fenomeno difficile da arginare per la mancanza di consapevolezza ... Come scrive nove.firenze.it
Toscana, allarme alcol tra i giovani: cresce il consumo, soprattutto tra le ragazze - Gli esperti: “Occorre un impegno condiviso tra istituzioni, scuole, famiglie e imprese servono controlli più efficaci e campagne di comunicazione capaci di parlare davvero ai giovani” ... Scrive firenzetoday.it
Allarme alcol tra i giovani Toscani. Cresce il consumo e si abbassa l’età, soprattutto tra le ragazze - Cresce il consumo e si abbassa l’età, soprattutto tra le ragazze ... Secondo msn.com