Torre Annunziata la Madonna della Neve nel Patrimonio Culturale Campano

Tempo di lettura: 2 minuti La Madonna della Neve nel Patrimonio Culturale Campano. La Regione Campania ha ufficializzato l'elenco delle celebrazioni e degli eventi ammessi nell'inventario delle iniziative che rappresentano il patrimonio immateriale della Campania. Si conclude l'iter avviato ad inizio anno quando l'Amministrazione Comunale, su idea dell'assessore al turismo Alfonso Ascione, aveva approvato la delibera di giunta con la candidatura del culto di Maria SS della Neve. La Festa Votiva della Madonna della Neve, che si celebra ogni anno il 22 ottobre a Torre Annunziata, rappresenta un evento di profonda devozione e partecipazione collettiva per la comunità.

