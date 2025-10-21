Macerata, 21 ottobre 2025 – Accusato di aver abusato di una studentessa 17enne, era stato assolto dal tribunale di Macerata perché le parole di lei non erano state ritenute credibili. La corte aveva ritenuto che la ragazza, che prendeva la pillola e aveva accettato di appartarsi con lui, non fosse credibile nonostante il referto del pronto soccorso e i mesi di psicoterapia a cui poi si era sottoposta. Ma oggi il caso sarà riesaminato dalla corte d’appello di Ancona, a cui si è rivolta la giovane. La serata al pub, il rapporto sessuale, la denuncia della violenza. I fatti risalgono all’estate del 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Torniamo ai tempi delle donne in minigonna che dovevano aspettarsi di essere stuprate”