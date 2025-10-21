Tornati agibili dopo l’incendio i magazzini dell’associazione ReSo di Empolli

EMPOLI – Dopo 5 mesi dall’incendio del cassonetto che provocò gravi danni ai magazzini dell’associazione Re.So alla Vela Margherita Hack di Avane, nel pomeriggio di ieri (20 ottobre) l’ assessora alla transizione ccologica e alle politiche per il riuso ha riconsegnato le chiavi dei rinnovati locali alla presidente Marinella Catagni. L’intervento, costato 20mila euro all’amministrazione e realizzato nell’ambito di affidamenti già in essere e con lavori in economia del personale comunale, ha riguardato il ripristino dei controsoffitti con rinforzo in fibra, la ritinteggiatura di tutto il magazzino, il rifacimento degli infissi distrutti dal calore delle fiamme e il rifacimento completo dell’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it