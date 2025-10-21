Torna Lughino Allouino per festeggiare Halloween alla Rocca di Lugo
Anche quest’anno per la notte di Halloween del 31 ottobre il Comune di Lugo propone "Lughino Allouino", un programma di eventi "paurosi" per i più piccoli che accompagneranno la notte dei fantasmi e delle streghe nel centro di Lugo, concentrandosi all’interno della Rocca estense. L’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
