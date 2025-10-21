Torna Lughino Allouino per festeggiare Halloween alla Rocca di Lugo

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno per la notte di Halloween del 31 ottobre il Comune di Lugo propone "Lughino Allouino", un programma di eventi "paurosi" per i più piccoli che accompagneranno la notte dei fantasmi e delle streghe nel centro di Lugo, concentrandosi all’interno della Rocca estense. L’evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

