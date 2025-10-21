Torna l’ora solare il 26 ottobre gli esperti contro il cambio | ‘Mini jet lag e disturbi del sonno’

Quando torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle ore 3 le lancette degli orologi verranno spostate indietro di un’ora, segnando il ritorno all’ ora solare. Un appuntamento che si ripete ogni anno, ma che stavolta riaccende un dibattito sempre più acceso in Europa: ha ancora senso cambiare l’ora due volte l’anno? Il dibattito europeo: “Non ha più senso”. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha recentemente dichiarato che “cambiare l’ora due volte l’anno non ha più senso”, rilanciando la richiesta di abolizione dell’ora legale. La discussione riguarda non solo temi energetici ed economici, ma sempre di più la salute pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

