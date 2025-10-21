Torna la ruota panoramica e si sposta alla Fortezza da Basso
La ruota panoramica torna alla Fortezza da Basso. La giunta comunale ha approvato ieri la delibera in cui individua l’area dei giardini non interessata dai cantieri Rfi per l’installazione della ruota e per l’allestimento dell’area attorno, “con attività collaterali dedicate in particolare a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo gli anni di piazzale Vittorio Veneto alle Casine, la ruota panoramica torna alla Fortezzza: da dicembre 2025 ad aprile 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, la ruota panoramica torna dopo anni alla Fortezza da Basso - La giunta comunale ha approvato una delibera in cui individua l'area dei giardini, non interessata dai cantieri R ... Riporta msn.com
Firenze, la ruota panoramica farà ritorno alla Fortezza da Basso - La Giunta Comunale di Firenze ha approvato una delibera in cui individua l’ area dei giardini non interessata dai cantieri Rfi per l’installazione del ... Come scrive 055firenze.it
La ruota panoramica alla Fortezza. Addio Cascine, il ritorno da dicembre: "Qui luogo di festa per le famiglie" - L’assessore Vicini: "Ringraziamo la Soprintendenza per la collaborazione al progetto finale". Lo riporta msn.com