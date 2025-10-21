Torna la camminata tra gli olivi Percorso per chi vuole partecipare

Torna a Cortona la "Camminata fra gli olivi", il tradizionale appuntamento che celebra la stagione della raccolta e la cultura dell’olio extravergine d’oliva. L’iniziativa, in programma domenica 26 ottobre, è inserita nel calendario nazionale delle "Città dell’Olio" e rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno cortonese, capace ogni anno di unire sport, paesaggio e gusto. Il ritrovo è fissato alle 9.30 alla chiesa di Santa Maria Nuova, da dove i partecipanti partiranno per un percorso panoramico di circa un’ora e mezza fino al Frantoio Brini, in località Il Sodo. Il tragitto, di media difficoltà, attraversa oliveti e strade di campagna, offrendo scorci suggestivi sul territorio cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

