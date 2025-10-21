Torna l’11 novembre a Roma il Brand journalism festival l’evento che unisce giornalismo e comunicazione d’impresa

Torna il Brand journalism festival, l’evento promosso da Social Reporters che unisce giornalismo e comunicazione d’impresa. La nuova edizione, che si terrà l’ 11 novembre al Talent garden di Roma, viene definita dagli organizzatori come un “crocevia di visioni e competenze”: una piattaforma di confronto in cui giornalisti, comunicatori e aziende si incontrano per costruire un linguaggio comune, promuovendo un’idea di informazione condivisa fondata su trasparenza e responsabilità. L’evento, presentato il 20 ottobre alla Camera dei deputati, è diventato un punto di riferimento per giornalisti, editori, aziende e appassionati di storytelling. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

