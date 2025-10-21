Torna il Mobility Expo a Palermo
Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre piazza Verdi - a fianco del Teatro Massimo lato via Cavour – ospiterà una nuova edizione del Mobility Expo, il salone boutique organizzato dalla rivista Sicilia Motori. La manifestazione, dedicata alla mobilità e alle innovazioni del settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna il MOBILITY EXPO a PALERMO! Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, torna a Palermo il salone boutique dedicato alla mobilità firmato Sicilia Motori. In Piazza Verdi, di fianco al Teatro Massimo, saranno esposte – di giorno e di notte – le no Vai su Facebook
All’ITIS “Volta” di Alessandria torna “E-Mobility AL25”: studenti protagonisti della mobilità sostenibile - X Vai su X
Torna il Mobility Expo a Palermo - ] ... Secondo blogsicilia.it
A Palermo il Mobility Expo by SM, mostra di auto elettriche - Gli assessori comunali Giuliano Forzinetti (Attività produttive) e Alessandro Anello (Turismo e sport), insieme a Dario Pennica, direttore della rivista Sicilia Motori, organizzatore della ... Scrive ansa.it
Mobility Expo, a Palermo le auto elettriche di ultima generazione - “Una esposizione importante che per la città di Palermo è diventata un punto di riferimento. Secondo notizie.tiscali.it