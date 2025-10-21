Torna il Mobility Expo a Palermo

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre piazza Verdi - a fianco del Teatro Massimo lato via Cavour – ospiterà una nuova edizione del Mobility Expo, il salone boutique organizzato dalla rivista Sicilia Motori. La manifestazione, dedicata alla mobilità e alle innovazioni del settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

