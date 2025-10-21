Torna il Linux Day all’Università una giornata dedicata a innovazione e software libero
Torna anche quest’anno all’Università di Messina il Linux Day, l’evento nazionale dedicato al software libero e alla cultura digitale aperta. Sabato 25 ottobre, a partire dalle 9, il Dipartimento di Ingegneria ospiterà una giornata di incontri, seminari e laboratori pratici che si svolgeranno in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
N Torna a per il quarto anno consecutivo, l’evento dedicato a: GNU/Linux Software Libero Cultura aperta Condivisione della conoscenza | : : - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, torna il Linux day: il 25 ottobre ai Cantieri della Zisa http://dlvr.it/TNYYqR #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Linux day, a Cosenza l’evento dedicato alla promozione della libertà digitale - Il 25 ottobre l’Istituto tecnico industriale di via Giulia ospiterà il raduno di studenti, hacktivisti e tutti coloro i quali si battono per un uso etico delle tecnologie e non si rassegnano a dipende ... Lo riporta cosenzachannel.it
Palermo, torna il Linux day: il 25 ottobre ai Cantieri della Zisa - PALERMO – Torna a Palermo il Linux day: l’appuntamento è per il 25 ottobre ai Cantieri culturali della Zisa. Riporta livesicilia.it