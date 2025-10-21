Torna il Commissario Ricciardi svelata l' anteprima | parlano i protagonisti | VIDEO

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono orgoglioso che Napoli faccia da cornice meravigliosa a un evento internazionale come il Prix Italia e umanamente sono fiero che in tutto il Teatro di San Carlo ci siano continui richiami a Il Commissario Ricciardi in occasione della cerimonia d’apertura” commenta Maurizio de Giovanni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Rai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione - La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni. Da msn.com

torna commissario ricciardi svelataColpo di scena: quando torna Il Commissario Ricciardi - Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 con una nuova stagione, dopo una lunga attesa e tante aspettative. Lo riporta msn.com

torna commissario ricciardi svelataSold out al teatro San Carlo per l'anteprima del Commissario Ricciardi 3 - Tanti ragazzi in coda all'ingresso di un Teatro San Carlo tutto esaurito per l'anteprima del Commissario Ricciardi 3, la serie tv basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Commissario Ricciardi Svelata