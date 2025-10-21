Torna il Commissario Ricciardi svelata l' anteprima | parlano i protagonisti | VIDEO
“Sono orgoglioso che Napoli faccia da cornice meravigliosa a un evento internazionale come il Prix Italia e umanamente sono fiero che in tutto il Teatro di San Carlo ci siano continui richiami a Il Commissario Ricciardi in occasione della cerimonia d’apertura” commenta Maurizio de Giovanni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il commissario di Luca Zingaretti torna re della prima serata, This is Me parte bene su Canale 5 ma il sorpasso non arriva. In access continua la rincorsa di De Martino a Gerry Scotti: ecco gli ascolti di mercoledì 15 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Urbanistica, Tajani torna all’attacco: “Commissario per il Salva Milano”. Sala: "Morto e sepolto” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/07/news/commissario_salva_milano_tajani_sala-424897506/?ref=twhl… - X Vai su X
Rai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione - La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni. Da msn.com
Colpo di scena: quando torna Il Commissario Ricciardi - Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 con una nuova stagione, dopo una lunga attesa e tante aspettative. Lo riporta msn.com
Sold out al teatro San Carlo per l'anteprima del Commissario Ricciardi 3 - Tanti ragazzi in coda all'ingresso di un Teatro San Carlo tutto esaurito per l'anteprima del Commissario Ricciardi 3, la serie tv basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni. Come scrive rainews.it