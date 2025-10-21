Torna il calcio alla Trinità Una sfida tra gli amici per rilanciare il campetto
Sono ormai lontani quei tempi spensierati e chiassosi, quando i ragazzini imparavano i trucchi del mestiere improvvisandosi calciatori nei campetti e giardini pubblici. Quelle sfide infinite non sono servite soltanto al divertimento ma hanno creato amicizie infinite e cresciuto intere generazioni. Da anni la mancanza di impianti all’aperto, liberi e a disposizione di tutti è un problema non soltanto sportivo ma anche sociale. Le strutture private hanno preso il sopravvento e per giocare occorre prenotare e soprattutto pagare le tariffe orarie. I campetti invece sono spariti, inghiottiti dal cemento e dalle modifiche urbanistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna il calcio alla Trinità. Una sfida tra gli amici per rilanciare il campetto - La struttura abbandonata sarà teatro di una giornata di sport il 22 novembre. Si legge su lanazione.it