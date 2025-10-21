Torna da madre e sorella violando il divieto | finisce dietro le sbarre

Cremona – Quattro denunce e un arresto per delitti inerenti il cosiddetto “ Codice Rosso“. Nel weekend i carabinieri della provincia di Cremona sono intervenuti in diverse occasioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il fatto più grave a Pescarolo, dove 53enne, con precedenti, è stato arrestato per il divieto di avvicinarsi alla madre e alla sorella. Venerdì pomeriggio l’uomo, nonostante il provvedimento che gli era stato notificato nella mattinata dai carabinieri di Vescovato, ha deciso di tornare nell’abitazione dove vivono la madre e la sorella e dove anch’egli ha vissuto da sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

