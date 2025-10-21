Torna anche per l' anno scolastico 2025-2026 il progetto Scuola Attiva

Novità in arrivo per l'infanzia, particolare attenzione per l'inclusione degli alunni con disabilità ROMA - Dopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112.000 classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l'anno scolastico 2025-2026 i progetti "Scuola Attiva Kids" e "Scuola Attiva Jun.

