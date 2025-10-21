Torna a Pontedera la Baita di Babbo Natale fra magia e mercatini

Torna a Pontedera in via della Stazione Vecchia, per il secondo anno consecutivo, la Baita di Babbo Natale, il villaggio natalizio che rende le festività di fine anno ancora più gioiose e divertenti per grandi e piccini. Ideata e organizzata da Paolo Sax Grossi in collaborazione con Music Staff. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

